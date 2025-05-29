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Omoda S5 стал самым популярным китайским седаном в Татарстане

16:10, 29.05.2025
Omoda S5 стал самым популярным китайским седаном в Татарстане
Фото: Реальное время

Эксперты «Авито Авто» проанализировали спрос и предложения на новые китайские седаны в Татарстане. В 2025 году лидером по популярности стала модель Omoda S5, а самой востребованной маркой — Omoda.

На долю седанов Omoda пришлось 31,2% интереса пользователей. В пятерку популярных брендов также вошли:

  • Geely (24,8%);
  • Chery (20,5%);
  • Changan (11,1%);
  • BAIC (6,5%).

Самыми востребованными моделями стали:

  • Omoda S5 (27,9%);
  • Chery Arrizo 8 (20,5%);
  • Geely Preface (13,7%);
  • Geely Emgrand (11,1%);
  • BAIC U5 Plus (6,5%).

Больше всего объявлений размещено на:

  • Geely (35,3%);
  • Changan (23,2%);
  • Chery (22%);
  • Omoda (16%);
  • Kaiyi (1,5%).

В топе моделей по количеству предложений:

  • Geely Emgrand (23,4%);
  • Chery Arrizo 8 (22%);
  • Omoda S5 (12,4%);
  • Geely Preface (11,9%);
  • Changan Alsvin (11%).

Средняя цена нового китайского седана составила 2,5 млн рублей.

Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», отметил:
— Китайские автопроизводители делают ставку на кроссоверы, оставляя другие варианты в тени. Однако и в сегменте седанов у брендов из Поднебесной есть выбор, удовлетворяющий потребности тех, кто предпочитает такой тип авто. При этом разнообразие моделей на российском рынке растет, что привлекает покупателей.

Ранее эксперты выяснили, что в Татарстане в 2025 году наиболее доступными в эксплуатации остаются бюджетные модели. Лидерами по минимальной стоимости владения стали LADA Granta (72 тыс. рублей в год), Kia Rio (74 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (75 тыс. рублей).

Матвей Гавриков

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ОбществоАвто Татарстан

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