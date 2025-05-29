Omoda S5 стал самым популярным китайским седаном в Татарстане

Фото: Реальное время

Эксперты «Авито Авто» проанализировали спрос и предложения на новые китайские седаны в Татарстане. В 2025 году лидером по популярности стала модель Omoda S5, а самой востребованной маркой — Omoda.

На долю седанов Omoda пришлось 31,2% интереса пользователей. В пятерку популярных брендов также вошли:

Geely (24,8%);

Chery (20,5%);

Changan (11,1%);

BAIC (6,5%).

Самыми востребованными моделями стали:

Omoda S5 (27,9%);

Chery Arrizo 8 (20,5%);

Geely Preface (13,7%);

Geely Emgrand (11,1%);

BAIC U5 Plus (6,5%).

Больше всего объявлений размещено на:

Geely (35,3%);

Changan (23,2%) ;

Chery (22%);

Omoda (16%);

Kaiyi (1,5%).

В топе моделей по количеству предложений:

Geely Emgrand (23,4%);

Chery Arrizo 8 (22%);

Omoda S5 (12,4%);

Geely Preface (11,9%);

Changan Alsvin (11%).

Средняя цена нового китайского седана составила 2,5 млн рублей.

Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», отметил:

— Китайские автопроизводители делают ставку на кроссоверы, оставляя другие варианты в тени. Однако и в сегменте седанов у брендов из Поднебесной есть выбор, удовлетворяющий потребности тех, кто предпочитает такой тип авто. При этом разнообразие моделей на российском рынке растет, что привлекает покупателей.

Ранее эксперты выяснили, что в Татарстане в 2025 году наиболее доступными в эксплуатации остаются бюджетные модели. Лидерами по минимальной стоимости владения стали LADA Granta (72 тыс. рублей в год), Kia Rio (74 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (75 тыс. рублей).

Матвей Гавриков