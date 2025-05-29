Omoda S5 стал самым популярным китайским седаном в Татарстане
Эксперты «Авито Авто» проанализировали спрос и предложения на новые китайские седаны в Татарстане. В 2025 году лидером по популярности стала модель Omoda S5, а самой востребованной маркой — Omoda.
На долю седанов Omoda пришлось 31,2% интереса пользователей. В пятерку популярных брендов также вошли:
- Geely (24,8%);
- Chery (20,5%);
- Changan (11,1%);
- BAIC (6,5%).
Самыми востребованными моделями стали:
- Omoda S5 (27,9%);
- Chery Arrizo 8 (20,5%);
- Geely Preface (13,7%);
- Geely Emgrand (11,1%);
- BAIC U5 Plus (6,5%).
Больше всего объявлений размещено на:
- Geely (35,3%);
- Changan (23,2%);
- Chery (22%);
- Omoda (16%);
- Kaiyi (1,5%).
В топе моделей по количеству предложений:
- Geely Emgrand (23,4%);
- Chery Arrizo 8 (22%);
- Omoda S5 (12,4%);
- Geely Preface (11,9%);
- Changan Alsvin (11%).
Средняя цена нового китайского седана составила 2,5 млн рублей.
Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», отметил:
— Китайские автопроизводители делают ставку на кроссоверы, оставляя другие варианты в тени. Однако и в сегменте седанов у брендов из Поднебесной есть выбор, удовлетворяющий потребности тех, кто предпочитает такой тип авто. При этом разнообразие моделей на российском рынке растет, что привлекает покупателей.
Ранее эксперты выяснили, что в Татарстане в 2025 году наиболее доступными в эксплуатации остаются бюджетные модели. Лидерами по минимальной стоимости владения стали LADA Granta (72 тыс. рублей в год), Kia Rio (74 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (75 тыс. рублей).
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