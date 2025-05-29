Путин встретился с многодетными семьями и призвал создавать для них особые условия

Президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня защиты детей провел видеовстречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, удостоенными звания «Мать-героиня». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, в России увеличивается количество многодетных семей. «Растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Ориентиры людей меняются, в том числе потому, что они видят ваш пример», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что крепкие семьи всегда будут оплотом и гордостью России, а подлинные семейные ценности остаются непреложными для страны. «Интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех наших решений», — заявил он.

Также Путин сообщил, что власти продолжают обсуждать вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, орден «Родительская слава» присуждается родителям, воспитывающим семерых и более детей, а звание «Мать-героиня» присваивается за рождение и воспитание десяти и более детей.

Также недавно президент наградил шестерых жителей Татарстана медалями орденов «Родительская слава», «За заслуги перед Отечеством» II степени и присвоил почетные звания.

Матвей Гавриков