Благоустройство дворов в Татарстане идет с опережением графика

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается строительный сезон по программе «Наш двор». В этом году планируется благоустроить 678 дворов в 16 районах республики, и работы ведутся с опережением прошлогодних показателей. Об этом сообщили в пресс-службе «Института развития городов».

По состоянию на сегодняшний день дорожные работы уже полностью завершены в 67 дворах, при этом активные работы ведутся еще в 270. Прогресс заметен и в вопросах освещения: в 143 дворах завершен монтаж наружного освещения, а работы продолжаются в 237. В 21 дворе уже смонтированы детские и спортивные площадки, а также установлена уличная мебель.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наибольшее количество завершенных дворов зафиксировано в Казани (55), а также в Набережных Челнах (3), Альметьевском (2), Лаишевском (3) и Нижнекамском (4) районах. Арский и Мамадышский районы полностью завершили установку опор освещения.



Кроме того, до 12 июня каждый житель Татарстана может принять участие в формировании планов благоустройства на 2026 год, выбрав дворовые территории для включения в программу. На сегодняшний день более 140 тыс. жителей уже приняли участие в голосовании.

Рената Валеева