В Казани задержаны курьеры, обманувшие пенсионеров на 11 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники отдела полиции «Савиново» задержали трех молодых людей, подозреваемых в причастности к мошеннической схеме, жертвами которой стали казанские пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В последнее время в полицию обратились несколько пожилых жителей Казани, пострадавших от действий телефонных аферистов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, сообщали о якобы зафиксированных попытках несанкционированных переводов с их счетов. Под психологическим давлением, пенсионеров убеждали передать все свои сбережения «для сохранности» через курьера.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила 11 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полицейским удалось выйти на след и задержать троих молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет. В ходе допроса задержанные признались, что выполняли роль курьеров в мошеннической схеме. Они забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили их на указанные счета, оставляя себе небольшой процент от суммы.

По словам задержанных, работу они нашли в одном из популярных мессенджеров.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева