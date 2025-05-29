Путин поздравил лидеров стран ЕАЭС с Днем Союза, отметив динамичное развитие интеграции

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении — Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и Никола Пашиняна — с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

В своем обращении Путин подчеркнул динамичное и плодотворное развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Он отметил создание общего рынка, обеспечивающего свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также гармонизацию национальных систем правового регулирования в ключевых областях и реализацию совместных экономических и инфраструктурных проектов.



Евразийский экономический союз, объединяющий Россию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Армению, является международной организацией региональной экономической интеграции. Союз создан для кооперации, повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников.

Реальное время / realnoevremya.ru

В России продолжается обсуждение перспектив членства Армении в Евросоюзе. Напомним, 4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о процессе вступления республики в ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о гипотетической невозможности одновременного членства страны в ЕС и ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян подчеркивал, что вопрос о выходе из ЕАЭС не стоит в повестке правительства республики.

Рената Валеева