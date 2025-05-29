Старт карьеры в финансах: Банк ЗЕНИТ встречается с молодыми специалистами

В апреле представители банка приняли участие в ярмарке «Работа России. Время возможностей» в Казани и в Первом студенческом форуме в Альметьевске

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ активно развивает направление по привлечению молодых и перспективных специалистов. В апреле представители банка приняли участие сразу в двух масштабных мероприятиях: Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Казани и Первом студенческом форуме в Альметьевске.

На ярмарке в Казани банк представили сотрудники отдела подбора персонала и управляющие местных офисов. Студенты от первокурсников до выпускников смогли узнать о карьерных возможностях, актуальных вакансиях, а также о стажировках и практиках, которые ЗЕНИТ предлагает начинающим специалистам.

На студенческом форуме в Альметьевске сотрудники банка также провели активную работу с аудиторией — десятки студентов заинтересовались вакансиями и возможностью начать карьеру в Банке ЗЕНИТ.

предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

«Первый форум студентов прошел очень продуктивно. Мы были приятно удивлены активностью студентов, а также их вовлеченностью и заинтересованностью. С удовольствием пообщались с ребятами и рассказали о работе банка и вакансиях, ответили на их вопросы», — рассказала руководитель направления отдела справочно-информационного обслуживания Венера Наразина.

Если вы только начинаете карьерный путь или хотите развиваться в банковской сфере, присоединяйтесь к команде Банка ЗЕНИТ! Актуальные вакансии, информацию о стажировках и трудоустройстве можно получить по ссылке.

Молодые специалисты выбирают Банк ЗЕНИТ, потому что это:

престижная карьера в банке с 30-летней историей;

стабильность и надежность, атмосфера открытости и доверия;

забота о здоровье: расширенный ДМС и страхование при выезде за рубеж;

дружная команда и всесторонняя поддержка в адаптации;

возможности для развития: внутренние тренинги и вебинары, образовательные программы, корпоративная онлайн-библиотека;

корпоративные бонусы и социальный пакет.

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