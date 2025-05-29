Водителей обяжут перестраиваться на соседний ряд при встрече со спецтранспортом

Фото: Максим Платонов

Минтранс опубликовал проект изменений в ПДД, направленный на уточнение обязанностей водителей при приближении транспортных средств со включенными специальными сигналами. Новые нормы обяжут автомобилистов активно содействовать проезду таких машин, перестраиваясь в соседний ряд либо принимая «все необходимые меры» для их пропуска.

Существующие правила требуют от водителей лишь «уступить дорогу» автомобилям с мигалками синего цвета и звуковым сигналом. В Минтрансе считают, что эта формулировка недостаточно конкретна и не предполагает активных действий со стороны водителя. Предлагаемые поправки призваны устранить эту неопределенность и повысить эффективность пропуска спецтранспорта.

В случае принятия изменений, водители будут обязаны не только уступать дорогу, но и, по возможности, перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину перед автомобилями скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед «гражданскими» машинами, перевозящими высокопоставленных лиц. Дополнительно будет запрещено двигаться в «непосредственной близости» к такому транспорту, опережать его и создавать помехи его движению.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поправки также коснутся правил проезда колонн автомобилей, сопровождаемых машиной со спецсигналами. Водителям будет предписано уступать дорогу колонне, даже если машина сопровождения не имеет цветографической схемы на борту. В настоящее время обязательным условием является наличие специальной «раскраски» на автомобиле сопровождения, а также включенные красные и синие маячки.

В Минтрансе подчеркивают, что предлагаемые изменения продиктованы необходимостью обеспечения безопасности объектов государственной охраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз».

235 тысяч рублей заплатит водитель Казанской станции скорой медицинской помощи за то, что ему не уступил дорогу водитель автомобиля, принадлежащего структурному подразделению администрации Верхнеуслонского района. Материал «Реального времени» — о логике Фемиды, «вариативном» пункте действующих ПДД и их «коррупционной составляющей».

Рената Валеева