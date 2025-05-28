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В Казани объявили график отключения горячей воды на июнь

21:14, 28.05.2025
В Казани объявили график отключения горячей воды на июнь
Фото: Динар Фатыхов

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в жилых домах на июнь 2025 года. Отключения будут происходить из-за гидравлических испытаний на тепловых сетях, которые начнутся с 15 июня.

Согласно плану, с 18:00 15 июня начнется понижение температуры горячего водоснабжения, а с 10:00 17 июня до 10:00 20 июня горячая вода будет полностью отключена. Эти меры связаны с необходимостью проверки состояния магистральных и квартальных тепловых сетей.

  • Сроки отключений могут быть изменены.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии города.

Анастасия Фартыгина

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