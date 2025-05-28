Каждый седьмой микрозайм в России заключается под залог автомобиля

Фото: Динар Фатыхов

Доля автозаймов в России стремительно растет. По данным Центробанка, за последние полгода она увеличилась с 3,1 до 14%. Это означает, что уже каждый седьмой микрозайм выдается под залог автомобиля, сообщает mfd.ru.

Центробанк считает, что такая практика является обходом ограничений на выдачу займов людям с высокой долговой нагрузкой. В связи с этим регулятор планирует ввести новые лимиты для микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале этого года. Эти лимиты будут аналогичны тем, что действуют для банков: 20% для заемщиков с долговой нагрузкой от 50 до 80% и 5% для тех, у кого она превышает 80%.

Согласно обзору ЦБ, большая часть автозаймов выдается закредитованным заемщикам. 34,6% таких займов оформлены на людей, чья долговая нагрузка превышает 80%. Это вызывает опасения по поводу качества кредитования.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

К сожалению, несмотря на рост объемов выдачи, кредитное качество портфелей МФО ухудшается. Показатель стоимости риска достиг 30,2%. Также отмечается рост числа займов, выданных через аффилированные с банками МФО: их доля увеличилась с 4 до 7,7%.

В целом задолженность на рынке МФО составляет всего 3,9% от общего объема потребительских кредитов в стране. Некоторые МФО также активно развивают услуги рассрочки, что связано с ростом популярности маркетплейсов. По оценкам, доля таких займов может достигать 25%.

Напомним, что в апреле 2024 года россияне потратили 325,7 млрд рублей на приобретение новых автомобилей, что на 31,3% превышает показатели марта.



Анастасия Фартыгина