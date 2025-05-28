В Татарстане в 2024 году компаниям наложили штрафы на общую сумму 14,22 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В 2024 году Управление государственного контроля Татарстана активно боролось с правонарушениями среди бизнесменов. В результате к ответственности были привлечены 4 656 компаний, которым наложили штрафы на общую сумму 14,22 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Из всех постановлений о штрафах 3 354, или 95,3%, были успешно исполнены. Кроме того, управление внесло 4 318 представлений, направленных на устранение причин нарушений — это 99,4% от общего числа вынесенных решений.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Суды по материалам управления назначили 63 административных приостановления деятельности компаний. Также было рассмотрено 130 исков о соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства. Из них 111 исков (85,4%) удовлетворили, а в 19 случаях (14,6%) в исках отказали из-за устранения нарушений в процессе разбирательства.



Накануне в Казани бывшая администратор пищевого производства признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Как установлено следствием и судом, в 2024 году женщина работала администратором на предприятии по переработке и реализации мяса птицы.

Анастасия Фартыгина