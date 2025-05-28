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Госдума поддержала законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

17:27, 28.05.2025
Госдума поддержала законопроект о самозапрете на участие в азартных играх
Фото: Владимир Васильев

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам добровольно отказаться от участия в азартных играх. Это касается букмекерских контор, казино и залов игровых автоматов. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», чтобы информация о человеке была внесена в специальный перечень. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, срок самозапрета не может быть менее 12 месяцев. После внесения в перечень, игроки не смогут получать рекламные сообщения от организаторов азартных игр. Также организаторы обязаны информировать о возможности подачи заявлений на своих сайтах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов подчеркнул, что цель законопроекта — защитить граждан от негативных последствий азартных игр.

— Игровая зависимость часто приводит к финансовым проблемам и психологическим расстройствам. Возможность установить самозапрет позволит снизить эту зависимость, — уточнил он.

  • Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Также в Госдуме приняли законопроект, который разрешает супругам погибших участников специальной военной операции (СВО) получать возможность временно использовать автомобили, зарегистрированные на их мужей или жен, до оформления наследства.

Анастасия Фартыгина

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