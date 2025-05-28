В Казани 1 903 семьи остались без горячей воды из-за отключения газовых колонок

В Казани более 1 900 квартир остались без горячей воды из-за отключения газовых колонок. На данный момент 45 домов отключены от газоснабжения, и список продолжает расти. Последним в него добавлен дом №4 по улице Годовикова. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда.

Сейчас в квартирах работают только газовые плиты, так как колонки отключены из-за угрозы безопасности. На прошлой неделе в списке была 1 871 квартира, но в некоторых домах удалось подключить колонки в отдельных квартирах. Например, в доме №15 подключили 23 квартиры, а в доме №18 по улице Батыршина — 10.

Жильцы дома №8 по улице Тимирязева обратились к главному государственному жилищному инспектору республики Александру Тыгину. Жилинспекция республики запланировала инспекционный визит. Если будет установлена вина управляющей и обслуживающей компаний, последуют административные меры.

Напомним, что Казань хочет отказаться от газовых колонок — проект перехода потребует 8 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина