Казань хочет отказаться от газовых колонок — проект перехода потребует 8 млрд рублей

В квартирах с колонками фиксируют случаи отравления угарным газом, говорят власти города

Фото: Александра Шарафиева

В ремонте нуждаются 525 км тепловых сетей — в этом году отреставрируют порядка 6%

В этом году отопительный период в Казани длился 196 дней. Он прошел стабильно, аварий, повлекших отключение отопления потребителей более чем на шесть часов, не было. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его словам, в этом году в Казани планируют реконструировать 34,6 км тепловых сетей. «Казанские тепловые сети» отремонтируют 26 км, «Казэнерго» — 8,6 км. Этот объем соответствует нормативному показателю, составляя 4% от общей протяженности сетей.

— Для того чтобы сокращался износ, ежегодный плановый ремонт должен превышать 4%. Но 4% — это тот показатель, которого мы в последние годы достигнуть не могли, — подчеркнул докладчик.

Сумма долга горожан перед управляющими компаниями приближается к 1 млрд рублей, расказал Искандер Гиниятуллин. взято с сайта kzn.ru

За последние три года в Казани было реконструировано почти 110 км тепловых сетей. В ремонте нуждаются еще 525 км.

— В этом году по программе раиса Татарстана Рустама Минниханова будет продолжено строительство магистрального теплопровода №5 от казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки», участок этого года — 940 м. Объект позволит подключить новостройки в районе ул. Аделя Кутуя, Даурской и Родины, — добавил Искандер Гиниятуллин.



Казанцы задолжали управляющим компаниям почти миллиард рублей

Сумма долга горожан перед управляющими компаниями приближается к 1 млрд рублей. В то же время просроченная задолженность самих УК перед поставщиками тепла составляет менее 65 млн, заявил докладчик.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

— Чудес не бывает. Финансовые средства, как и энергия, не возникают из ниоткуда. Этот перекос перекрывается за счет прочих услуг, недооказанных жителям домов. Здесь и зарплата дворников, о нехватке которых мы говорим каждый год, и некупленные к зиме современные реагенты, вместо которых обрабатываются дворы песком и солью, и неукомплектованный парк снегоуборочной техники, которой всегда не хватает в нужный момент, — указал замруководителя исполкома Казани.

Искандер Гиниятуллин призвал казанцев своевременно оплачивать коммунальные услуги. В свою очередь, управляющие компании, по его словам, должны «полнее и эффективнее использовать имеющиеся инструменты для взыскания задолженности».



«То, что управляющие компании осознают риск и не бездействуют, — это хорошо. Но то, что люди остались без горячей воды, — плохо»

С начала 2025 года в Казани произошло шесть случаев отравления угарным газом, заявил замруководителя исполкома. Никто не погиб, но пострадало 12 человек, в том числе трое детей. Годом ранее был один погибший и 47 пострадавших. Все случаи отравления происходят в квартирах с водонагревательными газовыми колонками устаревшего типа и герметичными пластиковыми окнами.

скриншот трансляции совещания

— Уговорить жителей регулярно проветривать помещения не получается, специальные отверстия в стенах старых пятиэтажек законопачены рачительными хозяевами, поэтому сегодня мы прорабатываем вариант полного или частичного ухода от использования газовых бытовых приборов, — сообщил докладчик.

Общая стоимость работ и проектирования перевода домов на централизованное горячее водоснабжение превышает 8 млрд рублей. Исполком подготовил письмо премьер-министру Татарстана Алексею Песошину об оказании содействия в выделении целевого финансирования.

Масштаб проблемы с газовыми колонками «очень внушительный», согласился первый замглавы Казани Денис Калинкин. По его словам, она касается более 2 тыс. домов. Остро стоит вопрос по 46 домам, отключенным газовиками по обращению УК.

Масштаб проблемы с газовыми колонками «очень внушительный», согласился первый заместитель главы Казани Денис Калинкин (слева). взято с сайта kzn.ru

— То, что управляющие компании осознают риск и не бездействуют, — это хорошо. Но то, что люди остались без горячей воды, а управляющие компании не предлагают никаких решений и не дают жителям объяснений, судя по их обращениям к нам, — это плохо, — констатировал он.

Вопрос обсуждают с руководством республики, заверил первый замглавы Казани. Самым реальным путем решения он назвал установку индивидуальных тепловых пунктов. «В любом случае после обсуждения всех вариантов будем просить республику о создании адресной программы», — резюмировал Денис Калинкин.



Галия Гарифуллина