В Казани произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Nexia и питбайка
27 мая 2025 года около 12:30 в Казани водитель Daewoo Nexia при повороте налево на улице Дениса Давыдова не уступил дорогу питбайку.
В результате аварии 13-летний водитель питбайка был госпитализирован.
Водитель автомобиля, 63-летний мужчина, имеет стаж вождения с 1996 года и за последние годы не привлекался к административной ответственности. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.
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