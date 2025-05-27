В Казани произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Nexia и питбайка

Фото: Мария Зверева

27 мая 2025 года около 12:30 в Казани водитель Daewoo Nexia при повороте налево на улице Дениса Давыдова не уступил дорогу питбайку.

В результате аварии 13-летний водитель питбайка был госпитализирован.

Водитель автомобиля, 63-летний мужчина, имеет стаж вождения с 1996 года и за последние годы не привлекался к административной ответственности. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Матвей Гавриков