Армия России освободила Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР
Вооруженные силы России освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР, сообщает Минобороны.
— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении военного ведомства.
В освобождении Константиновки были задействованы бойцы группировки «Север».
Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль Старую Николаевку в Донецкой Народной Республике.
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