Новости общества

03:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские военные освободили Старую Николаевку в ДНР

12:27, 27.05.2025
Российские военные освободили Старую Николаевку в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные силы России взяли под контроль Старую Николаевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

— В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Накануне российские военные освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также