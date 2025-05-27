Российские военные освободили Старую Николаевку в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль Старую Николаевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
— В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.
Накануне российские военные освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.
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