Лукашенко о картошке для России: «Надо помочь братьям россиянам»

Фото: Динар Фатыхов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и республике, и России. Об этом пишет РИА «Новости».

— Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо помочь братьям россиянам, — сказал Лукашенко.

Ранее Путин рассказал, что во время телефонного звонка Лукашенко отметил дефицит картошки в Белоруссии, так как ее полностью продали в Россию.

Рената Валеева