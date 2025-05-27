Лукашенко пожаловался Путину, что вся картошка из Белоруссии ушла в Россию

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал о телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Лукашенко отметил дефицит картошки в Белоруссии, так как ее полностью продали в Россию.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам заняться выращиванием картофеля, даже если они ранее этим не занимались. «Еще время есть», — отметил он.

Матвей Гавриков