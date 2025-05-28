Перасович: «Локомотив» усилит физическую составляющую и будет прессинговать по всей площадке

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от второго матча серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Наставник казанцев отметил, что ждет от соперника более активной и агрессивной игры, особенно в физическом плане.

— Ожидаю, что в предстоящей игре «Локомотив-Кубань» проявит себя на лучшем физическом уровне. Это быстро бегущая и активно борющаяся за подбор, особенно в нападении, команда. В предыдущем матче нам удалось остановить их под щитами. Однако уверен, что завтра они многое поменяют и будут действовать активнее, — передает его слова пресс-служба клуба.

По словам тренера УНИКСа, «Локо» отличается высоким уровнем энтузиазма и интенсивности игры.

— В их составе очень атлетичные баскетболисты, которые прессингуют по всей площадке, — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перасович также отметил изменения в составе краснодарской команды.

— Если раньше краснодарский клуб чаще выпускал россиян, то сейчас все больше играет тремя американцами одновременно, а все они — отличные исполнители. Поэтому, когда эти парни организуют защиту, УНИКСу необходимо действовать умнее и находить способы быстро двигать мяч против прессинга соперников, — сказал он.

Напомним, что УНИКС ведет в серии со счетом 1-0, одержав победу в первом матче на выезде со счетом 97:90. Второй домашний матч серии начнется сегодня в 19.30 мск.

Рената Валеева