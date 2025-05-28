В Татарстане за сутки пожарные 14 раз выезжали на тушение возгораний
За прошедшие сутки, 27 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 14 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Из общего числа возгораний восемь произошли в жилом секторе. Также зафиксирован один случай горения сухой травы.
Помимо этого, пожарные совершили 18 выездов по ложным вызовам и семь раз привлекались для взаимодействия с другими службами. В семи случаях спасатели оказывали помощь при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Происшествий на водных объектах республики за прошедшие сутки зафиксировано не было.
За прошедшие сутки пожарные Татарстана потушили 18 возгораний.
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