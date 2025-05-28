Новости общества

14:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки пожарные 14 раз выезжали на тушение возгораний

09:42, 28.05.2025
В Татарстане за сутки пожарные 14 раз выезжали на тушение возгораний
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки, 27 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 14 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Из общего числа возгораний восемь произошли в жилом секторе. Также зафиксирован один случай горения сухой травы.

Помимо этого, пожарные совершили 18 выездов по ложным вызовам и семь раз привлекались для взаимодействия с другими службами. В семи случаях спасатели оказывали помощь при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Происшествий на водных объектах республики за прошедшие сутки зафиксировано не было.

За прошедшие сутки пожарные Татарстана потушили 18 возгораний.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также