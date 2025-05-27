За прошедшие сутки пожарные Татарстана потушили 18 возгораний

Фото: Артем Гафаров

В Татарстане за сутки 26 мая подразделения Государственной противопожарной службы отработали 18 пожаров, сообщили в региональном МЧС.

Из общего числа возгораний шесть произошли в жилом секторе, а три раза пожарные выезжали на тушение горения сухой травы. Кроме того, за сутки было зафиксировано 17 ложных вызовов.

Спасатели также 16 раз выезжали для взаимодействия с другими службами и шесть раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана происшествий за сутки не зарегистрировано.

Накануне в Казани потушили пожар в школе №67. Очевидцы сообщали, что возгорание произошло в актовом зале и коридоре на третьем этаже учебного заведения.

Рената Валеева