Сегодня УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубанью» в серии за «бронзу» Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня казанский УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в «Баскет-холле» в рамках второго матча серии за третье место чемпионата Единой лиги ВТБ. После уверенной победы в стартовой игре в Краснодаре (97:90), подопечные Велимира Перасовича ведут в серии со счетом 1-0.

Команды, занявшие третье и четвертое места в регулярном чемпионате, сражаются за бронзовые медали по схеме «2+2+1».

Несмотря на то, что «Локомотив-Кубань» по предварительным оценкам выглядит более сильным соперником, УНИКС смог вырвать победу в напряженной концовке первой игры. О факторах, определивших исход матча — в материале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй матч серии состоится 28 мая, в 19:30 по московскому времени в Казани.

Рената Валеева