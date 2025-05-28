Депутат Госдумы Фаррахов поздравил Дамира Фаттахова с назначением на пост мэра Бугульмы

Фото: Мария Зверева

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов выразил свою поддержку и поздравил Дамира Фаттахова с назначением на должность мэра города Бугульмы. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале парламентария.

Фаррахов назвал решение раиса Татарстана Рустама Минниханова «очень радостным» и отметил важность Бугульмы как города с богатой историей и традициями.

— Бугульма — город с богатой историей, славными традициями и замечательными людьми. Зная Дамира Ильдусовича очень много лет, уверен — Бугульма будет развиваться, сохраняя свою уникальность и приобретая новые перспективы, — написал депутат.

Фаррахов подчеркнул, что большой жизненный и управленческий опыт Фаттахова, его знание проблем людей и «огромный авторитет на федеральном уровне» позволят ему успешно решать наказы жителей Бугульмы.

В завершение своего сообщения Фаррахов пожелал новому мэру крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и успехов во всех начинаниях, добавив: «Алга!».

За его назначение единогласно проголосовали депутаты на 45-м внеочередном заседании Совета района.

Рената Валеева