Роспотребнадзор: летом жителям ПФО грозит риск заражения лихорадкой Западного Нила

Фото: Татьяна Демина

В Приволжском федеральном округе наряду с регионами Южного и Центрального федеральных округов прогнозируется повышенный риск заражения лихорадкой Западного Нила в эпидемиологическом сезоне с июня по сентябрь 2025 года. Пик заболеваемости, по данным столичного управления Роспотребнадзора, ожидается в августе, пишет «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что наибольший эпидемиологический риск связан с регионами, где ранее уже фиксировались случаи заболевания ЛЗН. В южных регионах европейской части России, где климатические условия наиболее благоприятны для циркуляции вируса, риск заражения сохраняется с апреля по октябрь.

Лихорадка Западного Нила — это острое вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку через укусы кровососущих насекомых (комаров и некоторых видов клещей) в период их максимальной активности. Инкубационный период заболевания составляет от 2 дней до 3 недель (в среднем 3-8 дней).

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В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности для защиты от укусов насекомых, в частности:

использование репеллентов;

ношение закрытой одежды;

установку москитных сеток на окна и двери;

ликвидацию мест выплода комаров (стоячая вода).

В настоящее время специфическая профилактика ЛЗН не разработана, также отсутствуют специфические методы лечения. Проводится только симптоматическая терапия.

Рената Валеева