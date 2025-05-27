Дуров: «Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом»

Основатель Telegram Павел Дуров на форуме свободы в Осло, организованном Human Rights Foundation, отверг обвинения в зависимости от государственных структур.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что он русский и скорее умрет, чем станет чьим-либо активом. По его словам, критики не знают о его роли в защите свободы слова через сеть «ВКонтакте» и Telegram.

Напомним, что во Вьетнаме планируют заблокировать доступ к мессенджеру Telegram из-за его отказа сотрудничать с правительством. Министерство информации и коммуникаций страны распорядилось о блокировке.

Матвей Гавриков