Вьетнам заблокирует Telegram за отказ сотрудничать с властями

Во Вьетнаме планируют заблокировать доступ к мессенджеру Telegram из-за его отказа сотрудничать с правительством. Министерство информации и коммуникаций страны распорядилось о блокировке, сообщает Reuters.

По информации министерства, решение было принято после того, как Telegram не предоставил данные пользователей в рамках уголовных расследований. В документе, подписанном 21 мая, телекоммуникационным компаниям предписано заблокировать мессенджер и уведомить министерство о выполнении до 2 июня.

Вьетнамская полиция заявила, что 68% из 9,6 тыс. каналов и групп в Telegram занимаются незаконной деятельностью, включая мошенничество и торговлю наркотиками. Государственные учреждения часто предупреждали о возможных преступлениях и утечках данных пользователей.

Правящая Коммунистическая партия Вьетнама активно контролирует СМИ и требует от крупных компаний, таких как Facebook и Google, сотрудничества для удаления «токсичного» контента.

Накануне создатель Telegram Павел Дуров заявил, что отверг запрос от неназванного европейского правительства (в посте он намекнул на Францию, используя эмодзи багета) о блокировке консервативных румынских каналов перед президентскими выборами.



Анастасия Фартыгина