Срок рассмотрения заявлений на маткапитал сократят до 5 дней

Фото: Мария Зверева

Госдума приняла закон, уточняющий процедуру оформления материнского капитала.

Теперь от рождения ребенка до получения сертификата на портале госуслуг будет проходить 5 дней вместо 10. Срок межведомственного взаимодействия сокращен до 48 часов.

По словам первого зампреда Комитета по защите семьи Татьяны Буцкой, изменения направлены на повышение удобства использования мер поддержки. Россия, по ее словам, является одним из мировых лидеров по комфорту предоставления госуслуг.

Напомним, что в 2025 году родители могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 2,8 тыс. рублей за второго ребенка и 6 тыс. рублей за третьего и каждого последующего.

Матвей Гавриков