Казанский водитель-блогер поплатился за опасное вождение, выявленное в соцсетях
Госавтоинспекция Казани привлекла к административной ответственности водителя-блогера, нарушавшего ПДД и выкладывавшего видео своих правонарушений в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе.
Сотрудники, проводя мониторинг интернет-ресурсов, обнаружили видеоматериал с опасным вождением. В результате оперативных мероприятий были установлены марка автомобиля, государственные регистрационные номера и личность предполагаемого водителя.
- Выяснилось, что за рулем автомобиля 14 марта 2025 года находился 19-летний житель Советского района Казани.
В отношении молодого человека составлены административные материалы по следующим статьям КоАП РФ:
- ч. 2 ст. 12.5 (управление транспортным средством при наличии технических неисправностей);
- ч. 1 ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона);
- ч. 2 ст. 12.15 (движение по тротуару).
Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.
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