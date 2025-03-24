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Казанский водитель-блогер поплатился за опасное вождение, выявленное в соцсетях

15:23, 24.03.2025
Казанский водитель-блогер поплатился за опасное вождение, выявленное в соцсетях
Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Казани привлекла к административной ответственности водителя-блогера, нарушавшего ПДД и выкладывавшего видео своих правонарушений в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе.

Сотрудники, проводя мониторинг интернет-ресурсов, обнаружили видеоматериал с опасным вождением. В результате оперативных мероприятий были установлены марка автомобиля, государственные регистрационные номера и личность предполагаемого водителя.

  • Выяснилось, что за рулем автомобиля 14 марта 2025 года находился 19-летний житель Советского района Казани.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

В отношении молодого человека составлены административные материалы по следующим статьям КоАП РФ:

  • ч. 2 ст. 12.5 (управление транспортным средством при наличии технических неисправностей);
  • ч. 1 ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона);
  • ч. 2 ст. 12.15 (движение по тротуару).

Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.

Рената Валеева

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