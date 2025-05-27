Средний размер автокредитов в Татарстане снизился на 7,6% за год

Фото: Максим Платонов

В апреле 2025 года средний размер выданных автокредитов в Татарстане составил 1,22 млн рублей, что на 7,6% меньше, чем в апреле 2024 года (1,32 млн рублей). Это следует из данных топ-30 регионов России по объемам автокредитования. Об этом сообщает НБКИ.

Снижение среднего размера автокредитов наблюдается в большинстве регионов, включая Москву (-11,8%), Санкт-Петербург (-13,2%) и другие крупные регионы. Исключение составила Иркутская область, где размер кредита увеличился на 3,1%.

Напомним, что Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выданных автокредитов в апреле 2024 года.

Матвей Гавриков