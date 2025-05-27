«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Казань

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2 июня «Аэрофлот» начинает выполнять прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Казань с частотой четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщает ТАСС.

Это создаст дополнительные возможности для жителей Поволжья путешествовать в Северную столицу без пересадок в Москве.

В летнем сезоне авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», также увеличит частоту полетов на этом направлении, предлагая до 13 рейсов в неделю.

Напомним, что группа «Аэрофлот» выполняет из Санкт-Петербурга более 50 прямых рейсов по внутренним и международным маршрутам, включая новые направления в Пермь и Омск.

Ранее сообщалось, что в Казани запустят авиарейсы в столицу Абхазии, Сухум, с 4 июня.

Матвей Гавриков