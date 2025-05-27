Минниханов посетил Российский технологический университет в Москве

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Российский технологический университет (РТУ) в рамках рабочей поездки в Москву. Целью визита стало ознакомление с передовыми разработками и образовательными программами вуза, готовящего кадры для ведущих российских компаний.

Ректор РТУ представил Минниханову презентацию о деятельности университета, его достижениях и планах развития. В ходе экскурсии делегация посетила универсальную учебно-научную лабораторию технологий аналитики, моделирования, проектирования и цифрового прототипирования, где ознакомилась с современным оборудованием и инновационными проектами.

Особое внимание было уделено Центру киберспортивной робототехники и Межкафедральной специализированной лаборатории «Интеллектуальные автономные и мультиагентные робототехнические системы».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Российский технологический университет является стратегическим партнером крупнейших российских корпораций, таких как «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», «Ростелеком», Сбербанк, 1С, «Яндекс», VK, Samsung. Вуз активно сотрудничает с индустриальными партнерами в рамках совместных образовательных программ и научных исследований. Недавно РТУ начал сотрудничество с ПАО «КАМАЗ», что открывает новые возможности для развития технологий и подготовки кадров для автомобильной промышленности.

12 мая Минниханов провел встречу с ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеитом Туймебаевым.



Рената Валеева