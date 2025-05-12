Минниханов обсудил сотрудничество в образовании с ректором Казахского национального университета

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеитом Туймебаевым. Встреча состоялась в Казанском кремле, сообщила пресс-служба.

В ходе беседы стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества Казахского национального университета имени аль-Фараби с организациями научно-образовательного комплекса Татарстана. В частности, речь шла о возможностях обмена опытом, реализации совместных научных проектов и программ академической мобильности.



Казахский национальный университет имени аль-Фараби является одним из ведущих вузов Казахстана и Центрально-Азиатского региона. Университет, основанный в 1934 году, включает в себя 16 факультетов, 78 кафедр, семь научно-исследовательских институтов, десять институтов социогуманитарного профиля, 24 научно-исследовательских центра и 145 научно-исследовательских лабораторий. В настоящее время в университете обучается свыше 27,5 тыс. студентов.

16 апреля Минниханов обсудил с 350 студентами-земляками из Татарстана, обучающимися в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, вопросы стажировки и работы на предприятиях региона.

Рената Валеева