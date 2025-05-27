«Казаньоргсинтез» может направить 7,4 млрд рублей на дивиденды за 2024 год

Фото: Максим Платонов

Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в «СИБУР») рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года из расчета 4,15 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Общий объем средств, который может быть направлен на выплату дивидендов, составляет 7,4 млрд рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли совет директоров рекомендовал оставить в распоряжении общества для финансирования дальнейшего развития и инвестиционных проектов. Это решение подчеркивает стремление компании к сбалансированному подходу между вознаграждением акционеров и обеспечением устойчивого роста в будущем.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 10 июля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Положение о дивидендной политике «Казаньоргсинтеза» предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 70% скорректированной чистой прибыли по МСФО за отчетный период, относящейся к акционерам материнской компании.

В 2024 году чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» по МСФО, приходящаяся на долю акционеров группы, составила 10,6 млрд рублей, по сравнению с 15,9 млрд рублей годом ранее.

По итогам 2023 года компания выплачивала дивиденды из расчета 6,22 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции.

Рената Валеева