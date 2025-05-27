В Казани остановлено движение троллейбусов №1 и 2 из-за ДТП

Фото: Максим Платонов

Движение троллейбусов маршрутов №1 и 2 временно приостановлено в Казани из-за повреждения контактной сети в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Чистопольской и Ибрагимова, где автомобиль повредил контактную сеть троллейбуса. В настоящее время специалисты «Метроэлектротранса» проводят работы по восстановлению электроснабжения.

— О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, — говорится в сообщении.

Накануне движение тех же троллейбусов было остановлено из-за обрыва контактной сети на перекрестке улиц Декабристов и Чистопольской.

Рената Валеева