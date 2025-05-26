Движение троллейбусов маршрутов №1 и 2 в Казани восстановлено
Движение троллейбусов по маршрутам №1 и 2, ранее приостановленное из-за повреждения контактной сети, полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, что сегодня движение было остановлено из-за обрыва контактной сети на перекрестке улиц Декабристов и Чистопольской.
Причиной повреждения стал автокран, зацепивший провода.
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