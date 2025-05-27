Минздрав: мужчина, бросив курить, продлит жизнь на 2,6 года

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Замминистра здравоохранения Евгения Котова заявила, что чрезмерное употребление алкоголя значительно сокращает продолжительность жизни россиян. По данным Минздрава, у мужчин злоупотребление алкоголем отнимает в среднем 5,9 года жизни, а у женщин — 4,7 года.



— Доказано, что чрезмерное потребление алкоголя сокращает продолжительность жизни почти на 6 лет у мужчин и почти на 5 лет у женщин, — подчеркнула замглавы Минздрава, пишет «Интерфакс».

По ее словам, отказ от курения, напротив, оказывает положительное влияние на долголетие, продлевая жизнь в среднем на 2,6 года у мужчин и на 3,2 года у женщин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние 20 лет распространенность курения в мире уменьшилась на одну треть.



Рената Валеева