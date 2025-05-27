Банк России предупредил о новой волне мошенничества с «представителями» ведомств

Фото: Дарья Пинегина

Злоумышленники все чаще используют сложные, многоходовые схемы обмана для хищения денежных средств у граждан, выдавая себя за сотрудников различных государственных ведомств. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации ЦБ, мошенники действуют следующим образом:

Первый звонок — потенциальной жертве звонит «сотрудник правоохранительных органов» (например, МВД или Генпрокуратуры) и сообщает о некой операции по задержанию преступников, пытающихся похитить деньги со счетов гражданина. Переключение — прямо во время разговора жертву переключают на «специалиста Банка России». «Защищенный счет» — «представитель Центробанка» убеждает жертву перевести все накопления на специальный, «защищенный» счет в мегарегуляторе, чтобы уберечь их от мошенников.

В Банке России подчеркивают, что злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Соцфонда, службы техподдержки «Госуслуг» и других структур.

О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных звонков, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева