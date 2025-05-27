В Набережных Челнах назвали самые высокооплачиваемые рабочие вакансии

Фото: Мария Зверева

Пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова рассказала о самых востребованных и высокооплачиваемых вакансиях среди рабочих и служащих в Набережных Челнах. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, среди рабочих профессий наибольшим спросом пользуются водители, слесари, электромонтеры, наладчики, операторы станков и установок. Среди служащих — инженеры, врачи, медсестры и воспитатели.

Уровень заработных плат варьируется от минимального размера оплаты труда до 350 тыс. рублей в зависимости от квалификации и разряда профессии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями стали:

экспедитор по перевозке грузов — 350 тысяч рублей («О2»),

машинист автогрейдера — 250 тысяч рублей («Предприятие автомобильных дорог»),

главный инженер проекта — 200 тысяч рублей («Домкор Строй»),

экспедитор по перевозке грузов — 170 тысяч рублей («ТЭМПО»).

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Рената Валеева