Жители Вахитовского района Казани лишатся воды из-за подключения новой гостиницы

Фото: Реальное время

Казанский «Водоканал» сообщил о временном отключении водоснабжения в Вахитовском районе в связи с подключением новой гостиницы по улице Бурхана Шахиди к централизованным сетям водоснабжения.

Отключение воды произойдет с 09.00 29 мая до 09.00 30 мая по следующим адресам:

ул. Бурхана Шахиди: 2/43, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 18/18, 20, 26 ст.1

ул. М. Межлаука: 30/11, 35, 28, 28 корп.1; 32г, 32г/2, 33, 37, 39, 39/1, 39/2, 53, 53а, 55

ул. Нариманова: 13, 13а, 14/22, 15/21, 15а, 17, 20/29а, 23а, 23б, 25, 25а, 32а, 32а корп. 1-7, 8, 14, 16; 34а, 36, 40, 40/1, 40/2, 40/3

Привокзальная площадь: 1, 3 корп.1

ул. Т. Гизата: 15, 18, 18/1, 19, 21/15, 22/14, 23, 23 корп.1; 26 корп.1, 29, 29а/20, 29/1, 29/2

ул. Чернышевского: 43/2

ул. Ямская: 11/30, 3, 3 корп.1, 4, 7

Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее казанский «Водоканал» сообщил о временном отключении водоснабжения в связи с подключением вынесенного участка водопровода по улице Хади Такташа.

Рената Валеева