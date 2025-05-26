В лицее «Инноватика» завершили расследование случаев кишечной инфекции у детей
В лицее «Инноватика» в селе Усады завершилась проверка по фактам заражения детей кишечной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан провело расследование и отобрало пробы для лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что, по словам родителей, дети, обучающиеся в начальных классах, заявили, что на обед им подали кислый капустный салат и макароны с котлетой. После этого у них начались боли в животе и многие школьники побежали в уборные.
Результаты анализов показали, что ни в продуктах питания, ни в сырье, ни в смывах с окружающей среды и оборудования не было выявлено возбудителей инфекционных заболеваний. Также у детей, прошедших лабораторное обследование, инфекция не была обнаружена.
- Окончательный диагноз — «пищевое отравление неустановленной этиологии».
Тем не менее в ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства, за которые на ответственных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.
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