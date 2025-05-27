Роспотребнадзор перечислил регионы, где люди чаще жалуются на укусы клещей

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С начала сезона активности клещей в России более 2,7 млн граждан прошли вакцинацию против клещевого энцефалита, сообщили в Роспотребнадзоре.

За этот период свыше 175,4 тыс. человек обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих регионах:

Алтай,

Кировская область,

Томская область,

Костромская область,

Кемеровская область,

Свердловская область.

В целях профилактики укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На сегодняшний день обработано более 143,9 тыс. гектаров, что составляет более 65% от запланированного объема. Особое внимание уделено подготовке к открытию детских летних оздоровительных учреждений 2025 года — там обработано 20,7 тыс. гектаров.

На 22 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 3,95 тыс. татарстанцев, в том числе 1 тыс. детей.

Рената Валеева