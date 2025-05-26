Автомобиль врезался в толпу людей, празднующих победу «Ливерпуля»

Фото: Динар Фатыхов

В Ливерпуле автомобиль врезался в толпу людей, которые собрались отпраздновать победу местного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел на улице Уотер-стрит, сообщает ТАСС.

По информации полиции Мерсисайда, на место происшествия прибыли экстренные службы. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан. В результате наезда пострадали 17 человек, сообщает газета The Daily Telegraph.

Телеканал Sky News уточняет, что в центре города в это время находились несколько тысяч болельщиков, радующихся успеху своей команды. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Анастасия Фартыгина