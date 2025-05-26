В Казани стартовал финал Школьной футбольной лиги Татарстана

В Казани начался республиканский финал Школьной футбольной лиги Татарстана. Соревнования проходят на полях спорткомплекса «Динамо» в поселке Мирный. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола региона.

Финал собрал 24 лучшие школьные команды, которые прошли отбор на зональном этапе. Турнир пройдет 26 и 27 мая.

Напомним, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о строительстве центра развития футбола в Казани, который планируют завершить к концу лета.

Анастасия Фартыгина