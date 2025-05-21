Леонов: строительство центра развития футбола в Казани планируют завершить к концу лета
Строительство центра развития футбола в Казани завершится до 30 августа. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
— Мы уже практически завершили манеж. Сейчас активно обновляем футбольные поля, — уточнил министр. Он добавил, что к празднованию Дня республики, который отмечается в конце августа, планируется завершить все работы и провести открытие центра.
Леонов также рассказал о планах по созданию универсального спортивного комплекса с новым общежитием.
— Там будет одна из лучших баз для подготовки футбольных команд в стране, — подчеркнул он.
- Новый центр предназначен для организации тренировочного процесса как для детских команд, так и для профессиональных спортсменов.
Напомним, что всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» в Казани перенесены на 22 мая в 15.00 из-за неблагоприятных погодных условий. Место проведения останется прежним.
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