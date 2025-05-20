Казань вошла в топ-5 самых популярных направлений для летнего отдыха в России

. Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла пятое место среди самых популярных направлений для отдыха, сохранив свою стоимость аренды на уровне 6 тыс. рублей за ночь. Это соответствует показателям прошлого года. Об этом сообщили РБК.

Сравнение с 2024 годом показывает, что спрос на другие города тоже увеличился: Екатеринбург вырос на 77%, Псков — на 42%, Нижний Новгород — на 26%. В топ-10 популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Зеленоградск, «Сириус» и Владивосток.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По типам размещения продолжает лидировать аренда апартаментов, доля которых увеличилась с 28 до 30%. Четырехзвездочные отели также стали более популярными — их доля выросла с 7 до 9%.

Что касается цен, средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах России составила 6,3 тыс. рублей, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Аренда загородного дома обошлась в 10,7 тыс. рублей (+11%).



Анастасия Фартыгина