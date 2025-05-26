Путин выступил против уголовной ответственности для бизнеса: «Нужны штрафы, а не тюрьма»

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин высказался против введения уголовной ответственности для предпринимателей, которые маркируют импортные товары как отечественные. Он предложил вместо этого применять финансовые санкции, считая, что уголовное наказание — это слишком жесткая мера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с бизнесменами, приуроченной ко Дню российского предпринимательства, Путин задался вопросом: «Кто в КГБ работал — я или он?». Это было обращение к первому вице-премьеру Денису Мантурову, который предложил уголовную ответственность. Президент подчеркнул, что лучше вводить штрафы и экономические меры, чтобы предотвратить нарушения.

Путин также подчеркнул важность бизнеса для укрепления суверенитета страны, включая промышленный и финансовый.

— Без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент, — добавил он.

Кроме того, президент уточнил, что отечественным компаниям нужно преодолеть коррупционные преграды для выхода на зарубежные рынки. «Долбить, долбить, долбить», — так Путин охарактеризовал подход к борьбе с коррупцией.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что власти окажут помощь ресторану «Вкусно — и точка» в случае обсуждения возвращения «Макдоналдса» на российский рынок. По его словам, у России есть все необходимые инструменты для решения этого вопроса.



Анастасия Фартыгина