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В Татарстане по поручению Бастрыкина расследуют уличную драку подростков

18:28, 26.05.2025
В Татарстане по поручению Бастрыкина расследуют уличную драку подростков
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Казани несовершеннолетние устроили уличную драку, которую сняли очевидцы на видео. Инцидент вызвал общественное беспокойство и привлек внимание следственных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

  • Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту противоправного поведения подростков.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Также глава Следкома поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины в Казани.

Анастасия Фартыгина

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