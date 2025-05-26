В Татарстане по поручению Бастрыкина расследуют уличную драку подростков

В Казани несовершеннолетние устроили уличную драку, которую сняли очевидцы на видео. Инцидент вызвал общественное беспокойство и привлек внимание следственных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту противоправного поведения подростков.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Также глава Следкома поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины в Казани.



Анастасия Фартыгина