В Татарстане по поручению Бастрыкина расследуют уличную драку подростков
В Казани несовершеннолетние устроили уличную драку, которую сняли очевидцы на видео. Инцидент вызвал общественное беспокойство и привлек внимание следственных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
- Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту противоправного поведения подростков.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.
Также глава Следкома поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины в Казани.
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