«Рубин» в последнем туре РПЛ вырвал победу у «Оренбурга» и завершил сезон седьмым

. Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:2.

Счет в матче открыли казанцы. На 7-й минуте Дмитрий Кабутов выдал отличный пас на Мирлинда Даку, который, хоть и не смог обыграть голкипера «Оренбурга» Николая Сысуева, организовал голевую атаку. Мяч отскочил к Дардану Шабанхаджаю, который точным ударом из-за пределов штрафной поразил левый угол ворот.

Вскоре Шабанхаджай выступил в роли ассистента, выведя Даку один на один с вратарем. Нападающий «Рубина» не промахнулся, отправив мяч низом в тот же левый угол — 2:0.

«Оренбург» не собирался сдаваться и быстро отыграл два мяча. На 11-й минуте отличился Марин, а на 22-й — Мансилья.

Однако «Рубин» смог вернуть лидерство. На 34-й минуте Вада навесил с углового на дальнюю штангу, где после первого удара Шабанхаджая, отраженного Сысуевым, Дардан добил мяч в сетку, оформив дубль и установив окончательный счет в матче — 3:2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последний гол в матче забил Йочич, который, сместившись слева к центру, поразил правый угол ворот соперника точным ударом с 21 метра.



Матч посетили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и ватерполисты казанского клуба «КОС-Синтез», которые накануне во второй раз подряд и в шестой раз в истории стали чемпионами России. Встреча была приурочена ко Дню химика и прошла в формате «химического матча» совместно с ПАО «Казаньоргсинтез».

В итоге, «Рубин» завершил сезон на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. Чемпионом России впервые стал «Краснодар».

«Рубин» — «Оренбург» — 4:2 (3:2, 1:0)

1:0 — 5, Шабанханджай;

2:0— 7, Даку;

2:2 — 11, Марин;

2:2 — 22, Мансилья;

3:2 — 24, Шабанханджай;

4:2 — 88, Йочич