В Казани министры образования более 30 стран обсудят международное сотрудничество

Фото: Максим Платонов

В Казани пройдет III Международный форум министров образования «Формируя будущее», на котором будут обсуждаться перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере. Мероприятие состоится 11—12 июня в ИТ-парке им. Башира Рамеева под эгидой Минпросвещения России и правительства Татарстана, сообщает ТАСС.

На форум соберутся представители более 30 стран, включая министров образования из ОАЭ, Белоруссии, Абхазии, Мьянмы и других государств. Россия будет представлена министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Участники форума обсудят глобальные тренды в образовании, цифровые инновации и опыт России в работе детских центров. Кравцов подчеркнул, что форум — это площадка для диалога, на которой страны могут определять направления развития образования и делиться передовым опытом.



Напомним, что с 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов. Изучение этого предмета продолжится только в восьмом и одиннадцатом классах.



Анастасия Фартыгина