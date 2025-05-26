В Татарстане 18-летнего парня обвинили в участии в террористической организации

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против 18-летнего жителя села Актаныш, который обвиняется в участии в террористической организации и других тяжких преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

Следственные органы установили, что молодой человек с 2022 по 2024 год через интернет участвовал в деятельности международной террористической группы, проходил обучение и занимался изготовлением взрывчатых веществ.

По версии следствия, парень, будучи несовершеннолетним, не только обучался для участия в террористической деятельности, но и самостоятельно изготовил взрывчатое вещество, которое хранил у себя. Также у него были планы выехать за границу для участия в таких действиях.

Преступления были раскрыты в ходе оперативных мероприятий сотрудников Следственного комитета и ФСБ России. Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с собранными доказательствами направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне в Казани сотрудники ФСБ также задержали 24-летнего местного жителя, который готовил диверсию на одном из заводов. По информации ведомства, он обучался у представителя украинской стороны, изучая методы изготовления взрывчатки и основы конспирации.



Анастасия Фартыгина